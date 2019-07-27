Ефимова высказалась об обрушении ночного клуба в Кванджу
Россиянка Юлия Ефимова прокомментировала инцидент с обрушением ночного клуба в корейском Кванджу, где сейчас проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
Спортсменка отметила, что это была случайность.
«Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти — ну это бред. Другое дело, что времени у меня на все это нет. Я, собственно, еще никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», — цитирует Ефимову РИА «Новости».
Как стало известно СМИ, при обрушении здании погибло два человека и еще несколько пострадали.
Стоит отметить, что на ЧМ 26 июля Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом.
Ранее сообщалось, что организаторы боя боксера Дадашева пойдут под суд.