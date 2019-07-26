Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу задолженности по выплатам алиментов бывшей супруге Оксане, передает «Чемпионат.com».

Суд постановил взыскать с футболиста 7,5 млн рублей. По словам адвоката экс-жены Тарасова Сергея Жорина, бывший «железнодорожник» не смог погасить долг вовремя, из-за чего ему запретили выезжать за пределы РФ, а также наложили арест на счета и автомобиль.

«Мне не хотелось давать комментарии, но надоели все эти заказные и ложные статейки», — подписал видеообращение в инстаграме футболист.

Видео снято в аэропорту, куда недавно прилетел из совместного отдыха с нынешней женой Анастасией Костенко и дочкой.

«Мы только прилетели из Рима. Немного в шоке от новостей, которые ждали меня по прилету. Что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Все это полнейшая чушь. Я был на реабилитации, так что чисто физически не смог совершить перевод. В ближайшее время я обязательно все выплачу. А то, что пишут в заказных статейках, не верьте — какое вранье, смешно просто. А с адвокатом Жориным мы еще поговорим», — сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что Тарасову ограничат право вождения в случае невыплаты алиментов.