В Госдуме прокомментировали ситуацию с теннисисткой Кузнецовой

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев дал комментарий по поводу ситуации с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой, передает ТАСС.

Спортсменке пришлось отказаться от участия в теннисном турнира в Вашингтоне из-за проблем с американской визой. Кузнецова является действующим чемпионом соревнований.

«Этот случай, как и предыдущие, — недобросовестная конкуренция и дискриминация. У мирового спортивного сообщества и фанатов это может вызывать лишь недоумение. Данная ситуация ставит под вопрос способность США организовывать крупные международные спортивные мероприятия.

Нехватка консульского персонала или любая другая формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит о некомпетентности, о том, что страна не справляется со своими обязательствами, — заявил Дегтярев.

Ранее Николай Валуев прокомментировал неприятный инцидент с Кузнецовой.