Семья воспитанника «Локомотива» попала в страшное ДТП

Московский «Локомотив» сообщил, что семья воспитанника Академии клуба Даниила Секача попала в ДТП.

«19 июля семья Секача попала в страшную автокатастрофу. На трассе около города Кисловодск в машину, в которой находились родители Дани, он сам и его младшая сестренка Яна, врезалась иномарка, выехавшая на встречную полосу», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Отмечается, что родители, младшая сестра Секача и сам футболист попали в больницу в результате ДТП. В настоящее время состояние родителей улучшилось, однако из-за множественных переломов и разрывов внутренних органов им предстоит длительное лечение и реабилитация.

Младшая сестра была переведена из Кисловодской больницы в краевую детскую больницу, где врачи борются за ее жизнь.

Сам воспитанник академии находится в Москве. Ему диагностировали травмы лицевого отдела черепа. В ближайшее время ему будет проведена операция.

В «Локомотиве» отметили, что всем пострадавшим будет оказана поддержка до их полной реабилитации. Также в клубе надеются, что правоохранительные органы проведут объективное расследование автокатастрофы, а ее виновники понесут наказание.

Ранее сообщалось, что находящийся в коме после ДТП чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прооперирован.