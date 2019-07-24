Отец Хабиба: бой сына собрал бы в «Лужниках» 100 тыс. человек

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о возможном супербое сына на московском стадионе «Лужники».

Специалист уверен, что Хабиб сможет собрать аншлаг на главной арене России.

«Если провести бой в «Лужниках» весной или летом, будет примерно 100 тысяч зрителей, Хабиб соберет полную арену.

Если это будет Сен-Пьер, Фергюсон или Конор Макгрегор, ну или если будет готов приехать Флойд Мейвезер. Россия может организовать любой турнир на самом высоком уровне, почему бы не подарить болельщикам то, что они заслужили?», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ковалев не может смириться со смертью Дадашева.