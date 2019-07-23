«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»

«Ростов» опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками «Спартака» после матча второго тура чемпионата России.

После матча, который прошел в Ростове, болельщиков московской команды около 45 минут не выпускали со стадиона. Это закончилось потасовкой фанатов с представителями ОМОНа.

В клубе из Ростова-на-Дону отметили, что они не могут комментировать действия сотрудников правоохранительных органов.

«Насколько мы знаем, сейчас Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенции клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Представители «Ростова» добавили, что стюарды домашней арены были корректны и доброжелательны к зрителям матча. Однако, как сообщается в заявлении, некоторое фанаты «Спартака» зажигали пиротехнику и конфликтовали с контролерами-распорядителями.

В «Ростове» заверили, что клуб всегда рад приезду болельщиков гостевой команды, а произошедшее после матча с красно-белыми является нонсенсом.

Ранее стюард матча «Ростов» — «Спартак» рассказал о начале конфликта.