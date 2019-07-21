У перенесшего трепанацию российского боксера спал отек мозга

Российский боксер Максим Дадашев успешно перенес трепанацию черепа, сообщает ТАСС.

Хирургическое вмешательство потребовалось спортсмену после отека мозга, который он получил в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Поединок проходил в американском городе Оксон-Хилл. Команда россиянина потребовала остановки боя в конце 11 раунда из-за ухудшившегося самочувствия спортсмена.

Его госпитализировали. Врачи диагностировали у Дадашева отек мозга и провели трепанацию черепа. В данный момент боксер находится в медикаментозной коме.

«Он в медикаментозной коме. Но отек спал и кровотечение удалось остановить. Скоро к нему прилетит супруга», — сообщил представитель команды спортсмена.

Это поражение стало первым в карьере россиянина.

Ранее появилось видео поединка Дадашева и Матиаса.