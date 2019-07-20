Боксер Дадашев сможет вернуться к нормальной жизни после трепанации

Менеджер российского боксера Максима Дадашева Эгис Климас рассказал о восстановлении спортсмена после трепанации черепа, передает ТАСС.

Операцию спортсмену пришлось провести из-за травмы, которую он получил в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Поединок проходил в американском городе Оксон-Хилле в ночь на 20 июля. Перед финишным раундом команда россиянина запросила остановку матча из-за ухудшения самочувствия боксера. Покидая ринг, он упал в подтрибунное помещение.

Дадашева экстренно госпитализировали. По пути его стошнило, после чего он потерял сознание. Врачи диагностировали у спортсмена отек мозга и провели трепанацию черепа.

«У Макса начался отек мозга, так что правую сторону ему удалили. Ожидается, что отек снизится через пару дней. Мы надеемся, что удаленную часть черепа удастся вернуть на место. Доктора говорят, что он сможет вернуться к нормальной жизни», — рассказал Климас.

Для 28-летнего россиянина это поражение — первое в карьере. На его счету 13 побед, 11 из которых — нокаутом.

Ранее сообщалось, что Дадашев находится в критическом состоянии.