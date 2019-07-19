Экс-тренер «Локомотива» подвел итоги первого тура РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев подвел итоги первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета «Известия».

В первом туре «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1, а вот «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином».

«Игра «Тамбова» в матче с «Зенитом» произвела хорошее впечатление, новички неплохо проявили себя. Но мне кажется, им помогла определенная эмоциональная заряженность. Ведь для клуба это был дебютный матч в РПЛ и сразу на таком стадионе — на трибунах собралось более 45 тыс. болельщиков.

«Локомотив», на мой взгляд, несколько недооценил «Рубин». «Железнодорожники» не показали того уровня, который демонстрировали в победной игре за Олимп — Суперкубок с «Зенитом» (3:2). Думаю, перед игрой с «Тамбовом» Юрий Семин напомнит команде о том, что проходных матчей не бывает», — заявил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет приобрести перуанского хавбека.