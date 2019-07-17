Игрок немецкого клуба умер во время тренировки
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Игрок немецкого клуба шестого дивизиона страны «Дессауэр 97» умер во время тренировки, сообщает пресс-служба клуба.
Штефану Хаберману было 30 лет.
«Это очень грустная новость для нас. Вряд ли можно описать это словами. Выражаем соболезнования родным и близким в такое трудное для них время», — говорится в сообщении команды.
Сообщается, что футболисту стало плохо во время тренировки 16 июля. Причина смерти все еще неизвестна.
20 июля был запланирован товарищеский матч. Однако руководство «Дессауэр 97» решил отменить его в связи с трагедией.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж умер.