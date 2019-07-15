На матче «Локомотива» и «Рубина» будет работать система видеоповторов

Система видеоассистента рефери (VAR) впервые будет использована в Российской премьер-лиге уже сегодня вечером на матче «Локомотив» — «Рубин, передает ТАСС.

«Мобильные комплексы VAR, заказанные компанией «Ростелеком» в исполнение решения общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от 6 июня и доставленные в Москву 3 июля, будут задействованы для обслуживания матча первого тура «Локомотив» - «Рубин» на «РЖД-Арене» сегодня по инициативе Российского футбольного союза (РФС)», — рассказали в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

Также в компании подтвердили полную готовность и сообщили, что ожидают подтверждения предоставления сигналов вещателем.

Напомним, что встреча пройдет на «РЖД--Арене» в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об условиях внедрения VAR.