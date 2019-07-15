Загитову не оштрафуют за вождение без прав

Российская фигуристка Алина Загитова избежала наказания за вождение автомобиля, будучи несовершеннолетней, передает «Интерфакс».

Правоохранительные органы прекратили расследование по поводу вождения олимпийской чемпионки без прав. Дело было заведено после появления видеозаписи, на которой спортсменка в возрасти 16 лет управляет автомобилем. Напомним, что по российскому законодательству права на вождение личного транспорта выдаются только с 18 лет.

Расследование прекратили из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА, олимпийский чемпион по хоккею Кирилл Капризов отреагировал на новую запись Алины Загитовой в инстаграме.