Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России
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Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Встреча между «Крыльями Советов» и ЦСКА пройде в Самаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.
Ранее игрок ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов».