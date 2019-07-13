Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины

Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо получил тяжелую травму на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, передает РИА «Новости».

Как сообщает Sportwereld, во время скрэтча спортсмен упал вместе с несколькими соперниками. Из-за того, что педаль велосипеда вошла в дорожку, кусок деревянного покрытия длиной более полуметра отщепился от трека и насквозь проткнул бок гонщика.

Отмечается, что кусок древесины пробил пострадавшему легкое. Гоббо был доставлен в больницу и прооперирован. В настоящее время угроз жизни нет, однако спортсмен находится в реанимации, чтобы избежать инфекции.

Ранее сообщалось, что на тренера погибшей в ДТП 14-летней велогонщицы завели уголовное дело.