Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины
Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо получил тяжелую травму на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, передает РИА «Новости».
Как сообщает Sportwereld, во время скрэтча спортсмен упал вместе с несколькими соперниками. Из-за того, что педаль велосипеда вошла в дорожку, кусок деревянного покрытия длиной более полуметра отщепился от трека и насквозь проткнул бок гонщика.
Отмечается, что кусок древесины пробил пострадавшему легкое. Гоббо был доставлен в больницу и прооперирован. В настоящее время угроз жизни нет, однако спортсмен находится в реанимации, чтобы избежать инфекции.
Ранее сообщалось, что на тренера погибшей в ДТП 14-летней велогонщицы завели уголовное дело.
Spaventoso incidente agli #Europei #pista per Lorenzo #Gobbo, trafitto al polmone. Tre ore di intervento è fuori pericolohttps://t.co/52kK3eaOq4 pic.twitter.com/K4WKyOm58Z— BICITV (@bicitv) 12 июля 2019 г.