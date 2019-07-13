Непобежденный боксер арестован по обвинению в убийстве

Казахстанский боксер Аслан Муканов, выступающий в полулегком весе, был задержан по обвинению в убийстве, сообщает Sports.kz.

Как заявили в полиции Костанайского района, 11 июля в поселке Аксай было совершено убийство. В результате бытовой ссоры Муканов нанес своему 32-летнему родственнику удар ножом, от которого жертва скончалась на месте. О преступлении сообщила жена погибшего, которая обнаружила своего супруга мертвым.

В регионе был объявлен план «Перехват», в результате чего был задержан Муканов.

Боксер принял участие в шести поединках и все завершил победой.

Ранее сообщалось, что игрок испанского клуба убил молодоженов.