Обстановку для матча Грузия — Россия назвали неблагоприятной

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал о ситуации с товарищеским матчем против сборной Грузии, сообщает Sport24.

Матч запланирован на 27 августа в Тбилиси.

«Мы консультируемся с МИД, однако общая ситуация не благоприятствует матчу даже на нейтральном поле. Будем делать все, чтобы не допустить провокаций и обезопасить спортсменов. Однако в Грузии, к сожалению, это сейчас сложно. На нейтральном стадионе тоже будет сложно обезопасить от выходок экстремистов», — сказал Артемьев.

Также он отметил, что вся эта ситуация ввязывает спорт в политику.

«Через несколько дней мы объявим о решении относительно матча, пока ищем разные варианты, в том числе думаем и об игре с другими соперниками, потому что не можем оставить сборную без тестового матча. Мы, без сомнения, сохраним самые добрые и уважительные отношения с Федерацией регби Грузии, это наши ближайшие партнеры и друзья. Мы очень глубоко уважаем грузинский народ. Я совсем недавно был в Тбилиси со своей семьей. Я не видел не то что ни одного косого взгляда, нас приветствовали там, как близких друзей – так же, как мы приветствуем людей из Грузии», — добавил глава российского регби.

Ранее в Федерации регби России прокомментировали скандал с грузинскими игроками «Славы».