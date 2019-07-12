Спортивный директор «Динамо» побреется налысо при одном условии

Роман Орещук, занимающий должность спортивного директора московского «Динамо», пообещал побриться налысо, если клуб в течении трансферного окна не подпишет нападающего, сообщает Sportbox.

Функционер прокомментировал ход трансферной кампании бело-голубых.

«Идет большая работа, мы проанализировали игру очень многих футболистов. На данный момент заключено 13 контрактов, из них семь — с новичками. Минимум 2 или 3 человека в атакующую зону добавятся, но не обязательно они все будут форвардами. И прямо сейчас даю обещание побриться налысо, если не будет подписан нападающий», — сказал Орещук.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями о трансфере.