Россиянка доставлена в больницу после аварии на «Шелковом пути»

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова доставлена в больницу на вертолете после аварии на четвертом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает «СЭ».

Россиянка упала с мотоцикла в районе 253-го километра спецучастка в Монголии. Предварительный осмотр определил подозрение на перелом ключицы. Было принято решение о транспортировке гонщицы в ближайшую больницу.

В общем зачете после трех этапов 40-летняя россиянка занимала 19-е место.

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