Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси

Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил поддержку в сторону нападающего национальной команды Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает FOX Sports.

По мнению бывшего голкипера, обвинения аргентинского форварда Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции обоснованы.

В том, что этот Кубок Америки был подготовлен победы Бразилии, нет сомнений. К сожалению, КОНМЕБОЛ убивает футбол. И не понятно, почему они собираются наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Я считаю, что игрокам нужно объединиться и бойкотировать конфедерацию», — заявил Чилаверт.

Он также добавил, что Система видеопомощи арбитрам (VAR) лишь помогла узаконить коррупцию, присутствующую в организации.

«Я считаю, что вопрос VAR лишь узаконил коррупцию, которая преобладает в футболе в Южной Америке. Компания, которая управляет VAR, была вовлечена в «ФИФА-гейт», — сказал он.

Ранее защитник французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тьяго Силва упрекнул Месси.