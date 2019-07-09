Мунтяну: с такими трансферами «Спартак» может бороться за чемпионство

Бывший тренер «Мордовии» и «Кубани» и экс-футболист сборной Румынии Доринел Мунтяну поделился мнением о возможном переходе 20-летнего румынского полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак», сообщает Pro X.

Сумма трансфера может составить от €10 до €12 млн.

«Будем надеяться, что Янис окажется в той команде, где будет играть и развиваться. Что касается России, то там действительно сложный чемпионат. Но с такими трансферами, как переход Яниса, «Спартак» сможет бороться за чемпионство», — сказал Мунтяну.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи.