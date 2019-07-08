Отец Хабиба Нурмагомедова отреагировал на стычку сына с Нейтом Диасом

Отец и тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о стычке сына с американцем Нейтом Диасом, передает РИА «Новости».

На турнире UFC 239, прошедшем в Лос-Анджелесе, произошел конфликт между бойцами. Диас поднялся со своего места и пытался подойти к сектору, на котором сидел чемпион организации в легком весе.

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«Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и Энтони Петтиса на бой, было очень тяжело договориться с ними, но UFC может дать такую возможность этому парню», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Ранее в Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса.