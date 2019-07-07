Тарасов рассказал о неприятном расставании с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, как произошло расставание с московской командой, передает Sport24.

Он поведал, что после его травмы в конце сезона клуб не пошел ему на встречу по согласованию нового контракта.

«Ситуация неприятная, по контракту была куча разногласий. Я в течение пяти дней планирую рассказать, как все было. Мне самому неприятно было. Недавно встречался с болельщиками, там я вкратце обрисовал ситуацию, многие в курсе. Я все сам скоро расскажу, пока думаю, как это лучше сделать.

Меня из команды даже никто не позвал на матч за Олимп — Суперкубок. Могли бы позвать просто побыть с командой, потому что я так же причастен к тому, что «Локомотив» играет за Суперкубок. Было бы приятно, но никто не позвонил. Я попросил Миранчуков, они мне сделали билеты. Я пришел поболеть за ребят», — сказал Тарасов в интервью ютуб-каналу Lokomotiv Geographic.

О расторжении контракта стало известно 30 июня.

Ранее экс-супруга Тарасова Бузова рассказала о первом поцелуе.