UFC официально заявил о проведении турнира в Москве

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пройдет в России, сообщает «Чемпионат.com».

Турнир пройдет в Москве 9 ноября. Бойцы, которые примут участие в чемпионате еще неизвестны, также, как и точное место проведения.

UFC уже проходил в Москве в 2018 году. Также в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге прошло шоу промоушена.

Недавно в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 239, главным событием которого стал бой американца Джона Джонса и бразильца Тьяго Сантоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Джонс победил Сантоса в рамках UFC 239.