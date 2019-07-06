Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения
В Лас-Вегасе был прерван матч летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Sport24.
Причина остановки игры — землетрясение. По ходу встречи были зафиксированы подземные толчки силой 7,1 балла.
Матч был приостановлен в третьей четверти на полчаса. Затем игра возобновилась, но в четвертой четверти при счете 80:74 в пользу «Пеликанс» была окончательно прервана и отложена. Дата, когда будет доигран матч, пока неизвестна.
Все остальные матчи дня в летней лиге также были отложены.