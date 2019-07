Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.

Это произошло в Лас-Вегасе на пресс-конференции, которая частично была посвящена турниру UFC 242, где главным поединком будет бой Нурмагомедова и Порье.

В пресс-конференции приняли участия оба бойца, которые потом провели дуэль взглядов.

Для Нурмагомедова эта защита станет второй. В первом бою он победил ирландского бойца Конора Макгрегора.

Ранее Хабиб рассказал о подготовке к бою с Порье.

Two champs collide in Abu Dhabi at #UFC242!



@TeamKhabib @DustinPoirier pic.twitter.com/9JHTh3OXeq