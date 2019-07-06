Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Это произошло в Лас-Вегасе на пресс-конференции, которая частично была посвящена турниру UFC 242, где главным поединком будет бой Нурмагомедова и Порье.
В пресс-конференции приняли участия оба бойца, которые потом провели дуэль взглядов.
Для Нурмагомедова эта защита станет второй. В первом бою он победил ирландского бойца Конора Макгрегора.
Ранее Хабиб рассказал о подготовке к бою с Порье.
Two champs collide in Abu Dhabi at #UFC242! ��— UFC Europe (@UFCEurope) 5 июля 2019 г.
�� @TeamKhabib �� @DustinPoirier �� pic.twitter.com/9JHTh3OXeq