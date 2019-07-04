Украинский футболист пожаловался на угрозы после слов про «москальскую рожу»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаша» Юрий Габовда заявил, что ему и его семье начали поступать угрозы после того, как он опубликовал пост в инстаграме о предстоящей предсезонной игре против «Краснодара-2».

Ранее футболист написал, что обещает «положить москальскую рожу». Спустя некоторое время он удалил запись.

«Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», — цитирует Габовду Tribuna.com.

Встреча между «Краснодаром-2» и «Халадашем» пройдет 5 июня.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал комментарий по поводу слов Габовды.