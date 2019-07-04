Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Регбист из Грузии Реваз Бродзели прокомментировал свое отстранение из московского «Слава», сообщает Popsport.com.

Спортсмен назвал это антироссийским жестом. По его мнению, на отчисление из столичной команды повлияло то, что он вместе с одноклубником Сабой Илуридзе прикрыл глаз рукой в матче Кубка России с «Кубанью». Таким образом спортсмены хотели выразить солидарность своим соотечественникам, выступающим на акциях протеста в Тбилиси.

«Я знаю, что команде не хотелось расставаться снами. Но вообще, мой жест был правильно истолкован. После инцидента я встретился с президентом и обсудил сложившуюся ситуацию. Он тоже считает, что в этом не было никакой политической подоплеки — только солидарность с теми, кто получил ранения», — заявил Бродзели.

Регбист также отметил, что решение о его отстранении было принято не клубом, а Федерацией регби России.

В данный момент грузинский спортсмен не знает, как и где продолжит карьеру.

«Либо продолжу карьеру в Грузии, либо буду выступать за ее пределами. Но все, что я хочу сказать, что я абсолютно не жалею о том, что сделал. А то, что произошло дальше — это смешная реакция России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент «Славы» Алексей Ниловский прокомментировал информацию, согласно которой команда расторгла контракты с грузинскими спортсменами .