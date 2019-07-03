Адвокат рассказал о самом реальном способе лечения Кокорина

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал о самом реальном способе лечения бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина, передает «Чемпионат.com».

В скором времени Кокорин должен быть этапирован в колонию. У футболиста проблемы с коленом, в Сизо обострилась старая травма.

«Есть вариант, при котором в колонию можно будет привозить независимых специалистов, как говорится – с воли. Если медчасть пойдёт навстречу, если рекомендация будет соответствующая, то это возможно. Их могут и вывозить из колонии на лечение, но из СИЗО их вывозят к специалистам, которые находятся под рукой. А колония может быть в Тульской области, оттуда в Москву не наездишься. Поэтому самый реальный вариант – чтобы родственники договаривались с врачами и привозили в колонию», — заявил адвокат.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов также сообщил, что футболист еще не прошел реабилитацию.

Ранее сообщалось, что ОНК проверит качество оказываемой Кокорину помощи.