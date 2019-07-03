Месси рассказал о своем будущем в сборной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, продолжит ли он выступать за национальную команду, сообщает El Chiringuito.

Сборная Аргентины уступила в полуфинале Кубка Америки бразильцам со счетом 2:0.

«Мы провели лучший матч на Кубке Америки. Они не были лучше нас. Старались, но не реализовали моменты, которые были. Попали в штангу и перекладину.

Эти ребята приложили огромные усилия. Мы должны позволить им расти, а не давить на них. Я чувствовал себя очень хорошо с этим коллективом. Если могу помочь, то да, буду играть», — сказал Месси.

Ранее сообщалось, что Неймар пришел в раздевалку сборной Бразилии после победы над Аргентиной.