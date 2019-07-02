Труп пропавшей футболистки нашли в озере
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На озере Комо найден труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, сообщает Sport24.
По информации итальянских СМИ, тело спортсменки было найдено на дне озера во время поисковой операции итальянских спасателей. В ней был задействован дайвинг-робот, который и обнаружил ее на глубине 204 метров.
Захватив девушку за руку, робот поднял тело на глубину двадцати метров, после чего группа водолазов подняла умершую на поверхность. Семье футболистки уже сообщили о трагической находке.
Исмаили выступала за швейцарский футбольный клуб «Янг Бойз» и была капитаном команды.
Ранее футболистка сборной Швейцарии пропала в озере.
Today is a very sad day!— Kosovan Football ���� (@kosovanfooty) 2 июля 2019 г.
Rest in peace Florijana Ismaili.
Gone too soon. �������� pic.twitter.com/SC57XXEXqO