Труп пропавшей футболистки нашли в озере

На озере Комо найден труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, сообщает Sport24.

По информации итальянских СМИ, тело спортсменки было найдено на дне озера во время поисковой операции итальянских спасателей. В ней был задействован дайвинг-робот, который и обнаружил ее на глубине 204 метров.

Захватив девушку за руку, робот поднял тело на глубину двадцати метров, после чего группа водолазов подняла умершую на поверхность. Семье футболистки уже сообщили о трагической находке.

Исмаили выступала за швейцарский футбольный клуб «Янг Бойз» и была капитаном команды.

Ранее футболистка сборной Швейцарии пропала в озере.

Today is a very sad day!



Rest in peace Florijana Ismaili.



Gone too soon. pic.twitter.com/SC57XXEXqO