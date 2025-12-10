Россиянин выпил алкоголь в Таиланде, после чего пропал на три дня

В Таиланде гражданин РФ пропал на три дня после употребления алкоголя

Россиянин пропал после того, как выпил алкоголь в аэропорту Таиланда. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на посла России Евгения Томихина.

О пропаже мужчины стало известно после того, как тревогу забили родственники. Путешественник не выходил на связь, поэтому семья обратилась за помощью.

На поиски туриста вышли волонтеры, им удалось найти пропавшего. Как выяснилось, в день исчезновения он находился в аэропорту и употреблял алкогольные напитки. Мужчина не рассчитал свои силы в плане выпитого и пропал.

«Вернуться на Родину смог только на четвертые сутки», – рассказал Томихин.

По его словам, ему приходилось сталкиваться с россиянами, которые попадали в разные ситуации на курорте. Среди нарушений – ДТП, нарушение сроков пребывания в стране.

Некоторые россияне находятся в местах заключения. Сотрудники посольства постоянно поддерживают с ними контакт.

