Россиян предупредили о мошеннической схеме по блокировке банковских карт

Мошенники начали звонить в банки от имени клиентов и просить заблокировать карты
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали звонить в банки от имени клиентов, чтобы у них заблокировали карты из-за якобы потери телефона. Об этом сообщает НСН.

По данным журналистов, после блокировки карт мошенники связываются с реальными клиентами банков, требуя выйти на связь. Если злоумышленники будут проигнорированы, то они начнут угрожать семье и обращаться от имени владельца в службы, включая полицию и МЧС.

9 декабря «Газете.Ru» сообщили, что мошенники разработали схему для кражи денег у водителей такси и курьеров, распространяя под видом полезных приложений вредоносное ПО. Злоумышленники действуют с октября 2025 года, используя не менее девяти Telegram-каналов для продвижения своих троянов, и в среднем похищают с каждого зараженного устройства около 11,2 тыс. рублей.

По мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, аферисты всегда выбирают конкретную группу людей и подстраивают под них свои схемы. Распознать фальшивое приложение практически невозможно, поэтому важно всегда следовать основным правилам цифровой безопасности.

Ранее Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством.

