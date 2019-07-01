Уайт: второго Магрегора никогда не будет

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт обратил внимание на тенденцию среди бойцов организации подражать ирландскому экс-чемпиону турнира Конору Макгрегору, сообщает «СЭ».

По словам главы UFC, всем кажется, что если вести себя также, как известный боец смешанного стиля (MMA), то они смогут добиться такого же успеха.

«Знаете, многие пытаются быть похожими на Конора. Когда люди видят, что парень веселый, да еще и успешный, им кажется, что если вести себя подобным образом, то они получат все то, что есть у него. Вот только Конор Макгрегор такой один. Люди все время спрашивают у меня, думаю ли я, что мы найдем еще одного Макгрегора, и пытаемся ли мы его найти. Но второго Конора не будет никогда. Конечно, кто-нибудь, кто будет отличаться от всех по-своему и станет звездой своим путем, наверняка найдется», – цитирует Уайта mmafighting.com.

Ирландец в данный момент отбывает шестимесячную дисквалификацию из-за драки, случившейся после поединка с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в рамках UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор вспомнил нападение на автобус Хабиба.