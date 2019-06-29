«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб готов принять полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина после окончания срока заключения в колонии общего режима.

«Можно сказать, что «Ахмат» — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться.

Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит», — цитирует Айдамирова «Чемпионат.com».

Функционер отметил, что футболистам необходимо дать возможность жить дальше и развиваться.

Ранее адвокат жены Глушакова Сергей Жорин высказался о переходе игрока в «Ахмат».