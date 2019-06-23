Аверина выиграла два золота и бронзу на Европейских играх

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Российская гимнастка Дина Аверина выиграла очередную золотую медаль в рамках II Европейских игр 2019 года, сообщает «Советский спорт».

Турнир проходит в столице Белоруссии — в Минске.

Аверина стала лучшей в упражнениях с обручем. А вот в упражнениях с мячом ей повезло меньше. 20-летняя спортсменка взяла бронзу, уступив гимнастке из Израила Линой Ашрам и болгарке Катрин Тасевой.

Вчера, 22 июня Аверина стала первой в индивидуальном многоборье в рамках Европейских игр.

В данный момент на счету девушки шесть побед в чемпионате Европы и восемь — в чемпионате мира. Она также является абсолютной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что Аверина взяла второе золото Европейских игр в художественной гимнастике.