Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара
Международная федерация футбола (ФИФА) и организационный комитет «Катар--2022» продолжают готовиться к чемпионату мира 2022 года, несмотря на сообщения о возможном переносе турнира. Об этом ТАСС передали в оргкомитете мундиаля.
Ранее телеканал TNT Sports сообщил, в ФИФА ведутся тайные встречи для поиска замены страны-хозяйки первенства.
«Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению чемпионата мира в 2022 году», — сообщил собеседник агентства.
В оргкомитете отметили, что в 2019 году будут сданы четыре стадиона, а к концу 2020-го будут построены все объекты турнира.
Ранее экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал о допросе.