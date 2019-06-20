Стали известны возможные даты реванша Джошуа и Руиса

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Названа дата поединка-реванша экс-чемпиона мира британца Энтони Джошуа и обладателя четырех чемпионских поясов Энди Руиса. Об этом сообщает Mirror.

Как сообщает промоутер Эдди Хирн, дата встречи окончательно определится в конце следующей неделе.

Ориентировочно бой пройдет 16 ноября или 14 декабря. Также нет информации насчет того, в какой стране пройдет реванш.

«Я считаю, что нужно выбирать между США и Великобританией. В Англии есть варианты на «Уэмбли», в Кардифе и на стадионе «Тоттенхэма». В Америке тоже были различные варианты, но наше предпочтение — «Мэдисон Сквер Гарден», — заявил Хирн.

Ранее была названа дата следующего боя Александра Поветкина.