Два игрока «Спартака» могут продолжить карьеру в «Сочи»

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Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров могут перейти новую команду Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Клуб «Сочи» из одноименного города готов принять футболистов в случае расторжения контрактов с по обоюдному согласию и совершить переход в статусе свободных агентов.

Утверждалось, что «Спартак» готов расторгнуть с контракт с Глушаковым, выплатив зарплату за полгода.

Комбаров также имеет вариант с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее игрок сборной России ведет переговоры с «Бешикташом».