Два игрока «Спартака» могут продолжить карьеру в «Сочи»
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров могут перейти новую команду Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».
Клуб «Сочи» из одноименного города готов принять футболистов в случае расторжения контрактов с по обоюдному согласию и совершить переход в статусе свободных агентов.
Утверждалось, что «Спартак» готов расторгнуть с контракт с Глушаковым, выплатив зарплату за полгода.
Комбаров также имеет вариант с самарскими «Крыльями Советов».