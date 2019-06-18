«Барселона» готова вернуть Неймара в обмен на публичные извинения

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Руководство каталонской «Барселоны» может вернуть форварда французского «пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в стан клуба, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает El Chiringuito, сине-гранатовым нужны публичные извинения от бразильца за его то, что в 2017 году он устроил скандал перед уходом. Тогда «ПСЖ» отдал за трансфер игрока €222 млн. Как оказалось, отец и футболист намерено оттягивали момент его перехода, чтобы получить бонусы от «Барсы».

Заявление каталонцев связано со слухами о том, что игрок ищет новый клуб. Сообщалось, что агент Неймара Пини Захави работает над переходом 27-летнего нападающего в такие клубы, как мадридский «Реал» или «БАрселона».

В составе «ПСЖ» футболист выступает с 2017 года.

В завершившемся сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, оформив 15 голов и отдав семь результативных передач.

Контракт Неймара с парижанами истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что налоговая служба Бразилии заблокировала недвижимость Неймара.