Американский хоккеист рассказал жуткие подробности о России

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Американский хоккеист Терри Гальярди рассказал, с какими проблемами ему пришлось столкнуться во время игры в Континентальной хоккейной лиге, передает «Советский спорт».

Он выступал за «Медвешчак», «Нефтехимик» и рижское «Динамо» с 2016 по 2018 год.

Нападающий вспомнил историю о своей травме, когда ему занесли серьезную инфекцию через укол, а также заставили играть с поврежденным запястьем.

«Оказалось, что мне занесли инфекцию в бедро, когда делали укол в попу. Это был не стафилококк, а какая-то странная инфекция, которой можно заразиться только через укол. Пришлось посидеть на жестких антибиотиках, потом спорить с клубом о размере последней зарплаты. Агент сказал, что я должен приходить на арену каждый день, светить лицом, и тогда мне заплатят. Я целый месяц ходил на арену, потом вернулся домой, и мне перевели последнюю зарплату», — рассказал Гальярди в подкасте Spittin' Chicklets.

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