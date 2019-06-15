Экс-хавбек «Краснодара» отметил день рождения сына в цветах бывшего клуба
Бывший хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра отметил день рождения своего старшего сына вечеринкой в клубных цветах своей бывшей команды, сообщает «Советский спорт».
Фото празднования появилось в официальном твиттере российского клуба.
«Ты можешь покинуть команду, но команда останется с тобой навсегда», — говорится в сообщении.
29-летний уругваец покинул команду в мае этого года по истечении контракта.
В составе «Краснодара» Перейра выступает с 2013 года.
На его счету 201 матч всех турниров в составе клуба, в которых он смог оформить 29 голов и отдать 22 результативные передачи.
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