Экс-хавбек «Краснодара» отметил день рождения сына в цветах бывшего клуба

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Бывший хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра отметил день рождения своего старшего сына вечеринкой в клубных цветах своей бывшей команды, сообщает «Советский спорт».

Фото празднования появилось в официальном твиттере российского клуба.

«Ты можешь покинуть команду, но команда останется с тобой навсегда», — говорится в сообщении.

29-летний уругваец покинул команду в мае этого года по истечении контракта.

В составе «Краснодара» Перейра выступает с 2013 года.

На его счету 201 матч всех турниров в составе клуба, в которых он смог оформить 29 голов и отдать 22 результативные передачи.

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