Подозреваемый в убийстве матери сын экс-хоккеиста пройдет полиграф

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16-летнего сына экс-хоккеиста, подозреваемого в убийстве своей матери, заставят пройти проверку на полиграфе, сообщает «Советский спорт».

Процедура назначена на 16 июня.

15 июня в Всеволожском суде Ленинградской области проходило слушание по делу об убийстве жены бывшего вратаря петербургского СКА и нанесении тяжких телесных повреждений старшему сыну спортсмена.

По ходатайству Следственного комитета было вынесено решение о продлении ареста подростка до 16 часов 18 июня. Все это время Соколов-младший должен будет провести в камере предварительного заключения.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест.