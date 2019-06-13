Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата
Следственный комитет России подтвердил убийство жены известного российского экс-хоккеиста Максима Соколова, сообщает Sport24.
Убийство произошло в поселке Романовка. На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью. Они пришли и обнаружили в доме мертвую Ирину и ее раненного сына.
Убийца Максим Соколов-младший тоже играет в хоккей — за питерский «СКА-1946». Сейчас юноша госпитализирован, оружие и отпечатки на экспертизе.
Ранее сообщалось, что в Москве погибла известная киберспортсменка.