Сборная России сыграет с Кипром в отборе на Евро-2020 в новой форме

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Игроки сборной России по футболу будут выступать на матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года в красной форме, сообщает «Советский спорт».

Отечественная команда встретится со сборной Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

О цветах экипировки футболистов национальной сборной было объявлено в официальном твиттере сборной России.

Все футболисты, кроме голкипера, будут носить форму красного цвета. На вратаре будут желтые цвета.

8 июня российские футболисты встретились со сборной Сан-Марино, разгромив ее со счетом 9:0.

Ранее сообщалось, что выбежавший на поле в матче Россия — Сан-Марино фанат арестован.