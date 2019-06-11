Сборная России сыграет с Кипром в отборе на Евро-2020 в новой форме
Игроки сборной России по футболу будут выступать на матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года в красной форме, сообщает «Советский спорт».
Отечественная команда встретится со сборной Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
О цветах экипировки футболистов национальной сборной было объявлено в официальном твиттере сборной России.
Все футболисты, кроме голкипера, будут носить форму красного цвета. На вратаре будут желтые цвета.
8 июня российские футболисты встретились со сборной Сан-Марино, разгромив ее со счетом 9:0.
Ранее сообщалось, что выбежавший на поле в матче Россия — Сан-Марино фанат арестован.
Сыграем с Кипром в красной форме! Голкипер - в желтой pic.twitter.com/EW0g2U8vEX— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.