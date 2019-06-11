Бояринцев рассказал об ожиданиях от игры отбора Евро-2020 Россия — Кипр

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Экс-хавбек сборной России и московского «Торпедо» Денис Бояринцев дал комментарий по поводу предстоящего матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года отечественной команды со сборной России, передает «Советский спорт».

Встреча национальных сборных пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде в 21:45 по московскому времени.

Бывший полузащитник напомнил о прошлой встрече с киприотами в 1998 году.

«Наша сборная уже обожглась однажды с Кипром, так что нужно не забывать об этом. Их команда намного крепче, чем Сан-Марино. Так что, если у нашей сборной будут проблемы с настроем на игру, то киприоты могут и упереться. Хотя, в общем-то, команда, главная цель которой выход в финал Евро, не должна сталкиваться с проблемами во встречах с такими сборными», — приводят слова экс-футболиста «Известия».

В матче со сборной Сан-Марино 8 июня сборная России разгромила соперников со счетом 9:0.

Ранее тренер сборной Испании оценил игру команды в матче со Швецией.