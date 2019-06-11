Сборная Испании не проигрывала на «Сантьяго Барнабеу» в 21-м веке

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Сборная Испании ни разу в 21-м веке не проиграла на стадионе «Сантьяго Барнабеу», сообщает «Советский спорт».

На домашнем стадионе мадридского «Реала» в этом веке «Красная фурия» провела восемь встреч и выиграла каждую. Восьмую победу принесла игра со Швецией (3:0) в рамках отбора к чемпионату Европы — 2020.

Стоит отметить, что в этих восьми матчах Испания пропустила лишь единожды — от Дании в 2007 году.

Последний раз на «Сантьяго Барнабеу» «Красная фурия» уступила в феврале 1987 года, когда проиграла Англии со счетом 2:4.

Сборная Испании продолжает удерживать лидерство в своей группе квалификации, набрав 12 очков.

Ранее тренер сборной Швеции оценил уровень команды Испании.