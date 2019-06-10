Свидетельница убийства борца: он не заступался за беременную женщину

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Свидетельница убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева высказалась о случившемся, сообщает «Вечерняя Москва».

«Между ними завязалась словесная перепалка, потом все переросло в драку. На Сергея напали шесть человек. Когда завязалась драка, я, две женщины и два подростка, которые находились рядом, побежали на помощь. Больше никого рядом не было. Нам тоже досталось, у меня на руке гематома», — сказала женщина.

Также она опровергла информацию, что Сергей заступился за беременную женину, по ее словам, это был обычный конфликт с шумной компанией.

«Они оскорбляли его родных, пытались всячески провоцировать его на драку», — добавила свидетельница.

Ранее девушка Сергея Чуева сказала, что никто не пришел на помощь спортсмену в той драке.