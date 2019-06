Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретился с фанатами

В Сети появилсь видео того, как экс-футболист петербургского «Зенита» Фернандо Риксен объявляет о своей последней встрече с фанатами, сообщает «Советский спорт».

О неизлечимой болезни игрока стало известно в октябре 2013 года. У спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз.

Деньги, полученные с продажи билетов,, будут потрачены на благотворительность. В 2016 году Риксен основал свой фонд для помощи больным.

В настоящее время 42-летний футболист уже утратил возможность говорить и общается при помощи речевого компьютера, управляемого глазами.

«Всем привет! 28 июня пройдет особенный вечер для меня. Думаю, он станет последним в моей жизни, так как существование становится для меня все более трудным. Приходите и сделайте его запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сообщил Риксен.

Мероприятие пройдет в отеле GoGlasgow Urban Hotel.

Сообщается, что билеты на «Вечер с Фернандо Риксеном» будут стоить £70.

На встречу будут также приглашены телеведущий Дэвид Тэннер, экс-игрок «Рейнджерс» Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

В составе сине-бело-голубых Риксен выступал с 2006 по 2009 год.

В составе «Зенита» он выиграл Российскую премьер-лигу 2007 года, а также Суперкубок страны в 2008 году.

Также на его счету есть Кубок и Суперкубок УЕФА 2008 года.

Ранее сообщалось, что спортсмен умер во время соревнований в США.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU