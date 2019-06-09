«Роллан Гаррос» — первый турнир, который выиграл 12 раз один человек
«Роллан Гаррос» стал первым теннисным турниром, в котором 12 раз выиграл один и то же человек, сообщает «Советский спорт».
Новый рекорд был установлен 9 июня второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Он выиграл Открытый чемпионат Франции в 12-й раз.
В финальном поединке испанец встретился с австрийцем Домиником Тимом. Встреча закончилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
За последние несколько лет наибольшим количеством побед отличились как Надаль, так и Роджер Федерер.
Швейцарец становился лучшим по результатом французского турнира девять раз.
Ранее сообщалось, что Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции в 12-й раз в карьере.ё