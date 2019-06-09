Футболисты юношеской команды заказали проституток по совету тренера

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Футболисты турецкого «Бешикташа» U16 оказались в центре серьезного скандала, сообщает «Советский спорт».

По информации Bild, юношеская футбольная команда выступала в международном турнире Cup of Rhodes Knights 2019, проходящем в Греции.

Как заявляет источник, ночью, перед дебютным матчем, футболисты турецкого клуба наняли проституток в отель, где базировался «Бешикташ». Игроки смогли найти девушек легкого поведения благодаря своим тренерам, уже пользовавшимся их услугами.

Однако ночь, проведенная в компании проституток, не помешала юным футболистам обыграть греческий «Панатинаикос» со счетом 2:1.

Греческий клуб является действующим победителем турнира.

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